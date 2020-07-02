Погода на завтра: в Украине ожидается жара до +36° (видеопрогроз)

16:30, 2 июля 2020
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Самая жаркая погода будет на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +21°, днем до +33°. В центре переменная облачность, температура ночью до +18°, днем до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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