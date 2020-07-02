Погода на завтра: в Украине ожидается жара до +36° (видеопрогроз)
Самая жаркая погода будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +34°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +21°, днем до +33°. В центре переменная облачность, температура ночью до +18°, днем до +34°.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 июля
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Погода в Украине
- Винница+29°... +19°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+31°... +20°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+32°... +17°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+27°... +18°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+34°... +18°
- Хмельницкий+29°... +19°
- Черкассы+30°... +18°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+22 °
Влажность:56 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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