Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°

Во многих регионах похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

По народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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