Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°
Во многих регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
По народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+32°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+30°... +18°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+32°... +21°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+26 °
Влажность:70 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей