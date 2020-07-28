Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди

На востоке температура до +34°.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.

Читайте также В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.

По народному прогнозу, 29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.