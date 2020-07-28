Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди
На востоке температура до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.
По народному прогнозу, 29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +17°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+25°... +18°
- Сумы+29°... +14°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+26 °
Влажность:79 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:46 %
Восход:06:07
Закат20:24
Видимость:16 км
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