Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 1 июля 2020
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На юге температура до +35°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#жара
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