Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 2 июля
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+25 °
Влажность:78 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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