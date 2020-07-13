Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Завтра в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 13 июля
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +27°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 14 июля
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Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+32°... +14°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+19°... +14°
- Кропивницкий+19°... +13°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+18°... +9°
- Симферополь+30°... +14°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+18°... +10°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:61 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:05:55
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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