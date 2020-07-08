Погода на завтра: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине будет прохладно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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Погода на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

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