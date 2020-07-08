Погода на завтра: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Погода на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 9 июля
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+19°... +12°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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