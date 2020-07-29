Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +35°
В Украине завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +35°.
По народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
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Погода в Украине
- Винница+32°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+33°... +16°
- Житомир+30°... +17°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+33°... +16°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+27°... +16°
- Николаев+34°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+32°... +22°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+32°... +18°
- Тернополь+29°... +15°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:08
Закат20:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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