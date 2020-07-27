Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +34°
Завтра в Украине будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.
По народному прогнозу, 28 июля - Владимира Великого равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+29°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+31°... +19°
- Луганск+33°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +20°
- Одесса+29°... +21°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +18°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+25°... +18°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:59 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:06
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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