Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +32°
В западных областях похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +32°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+30°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+25 °
Влажность:65 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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