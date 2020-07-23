Завтра в Украине без осадков, температура до +31°
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +12°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +12°
- Киев+23°... +16°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:95 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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