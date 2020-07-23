Завтра в Украине без осадков, температура до +31°

16:30, 23 июля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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