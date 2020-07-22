Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +30°
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине без осадков, температура до +30°.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+25°... +12°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+24°... +12°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей