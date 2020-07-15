Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
Завтра в Украине немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 июля
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Погода в Украине
- Винница+21°... +13°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +10°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+25°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+25°... +11°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+22°... +12°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+18 °
Влажность:60 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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