Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)

Завтра в Украине немного потеплеет.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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