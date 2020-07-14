Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +26° (видеопрогноз)

16:30, 14 июля 2020
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Теплее всего будет на юге и востоке.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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