Погода на завтра: почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
В западных областях похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.
Погода в Украине на неделю: на смену "адской" жаре придет похолодание (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +37°.
Согласно народному прогнозу, 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+38°... +19°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +22°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+30°... +18°