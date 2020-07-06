Погода на завтра: почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

В западных областях похолодает.

Завтра в Украине будет жарко / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +37°.

Согласно народному прогнозу, 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

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