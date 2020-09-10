Погода на завтра: 11 сентября в Украине будет сухо и немного похолодает (карта)
Завтра на всей территории Украины ожидается суха погода, в южных регионах до 30 градусов тепла.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине немного снизится температура, без осадков.
- В Киеве завтра температура воздуха ночью +9°, днем +21°.
- В Чернигове ясно, температура воздуха ночью +6°, днем +21°.
- Во Львове переменная облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Луцке ночью +9°, днем +20°.
- В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Тернополе облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +21°.
- В Хмельницком ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске облачно, ночью +11°, днем +22°.
- В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.
- В Житомире температура ночью +8°, днем +20°.
- В Черкассах солнечно, ночью +9°, днем +23°.
- В Кропивницком завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9, днем +24°.
- В Полтаве завтра ясная погода, температура воздуха +10°...+24°.
- В Одессе тепло и сухо, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +30°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +30°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Сумах завтра будет ясно, температура воздуха +5°...+21°.
- В Харькове солнечно, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Днепре завтра местами будет облачно, температура ночью +10°, днем +27°.
- В Симферополе в пятницу будет солнечно, +17°...+27°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +27°.
- В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +7°.
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11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. На Иоанна Предтечи не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблок, не берут в руки косу, топор, лопату. На Ивана Постного, как и на Ивана Купала, собирали целебные растения, но уже не травы и цветы, а корни. Их потом настаивали на крепкой водке и лечились в течение года.
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- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +11°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +14°
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- Николаев+29°... +13°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+28°... +15°
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