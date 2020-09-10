Погода на завтра: 11 сентября в Украине будет сухо и немного похолодает (карта)

16:30, 10 сентября 2020
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Завтра на всей территории Украины ожидается суха погода, в южных регионах до 30 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра, 11 сентября / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоды на завтра, 11 сентября / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине немного снизится температура, без осадков. 

  • В Киеве завтра температура воздуха ночью +9°, днем +21°.
  • В Чернигове ясно, температура воздуха ночью +6°, днем +21°.
  • Во Львове переменная облачность, ночью +9°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +9°, днем +20°.
  • В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Тернополе облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +21°.
  • В Хмельницком ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске облачно, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +11°, днем +22°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.
  • В Житомире температура ночью +8°, днем +20°.
  • В Черкассах солнечно, ночью +9°, днем +23°.
  • В Кропивницком завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9, днем +24°.
  • В Полтаве завтра ясная погода, температура воздуха +10°...+24°.
  • В Одессе тепло и сухо, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +30°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +13°, днем +30°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Сумах завтра будет ясно, температура воздуха +5°...+21°.
  • В Харькове солнечно, температура ночью +8°, днем +23°. 
  • В Днепре завтра местами будет облачно, температура ночью +10°, днем +27°.
  • В Симферополе в пятницу будет солнечно, +17°...+27°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +27°. 
  • В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +7°. 
Погода в Украине 11 сентября / УНИАН
Погода в Украине 11 сентября / УНИАН

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11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. На Иоанна Предтечи не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблок, не берут в руки косу, топор, лопату. На Ивана Постного, как и на Ивана Купала, собирали целебные растения, но уже не травы и цветы, а корни. Их потом настаивали на крепкой водке и лечились в течение года.

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Автор: Екатерина Лиманская

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