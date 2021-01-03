Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Днем будет плюсовая температура.

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дождь и мокрый снег / фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 4 января в западных, северных и центральных областях прогнозируют туман, небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Такая же погода будет во вторник на западе и юге страны, в среду - в большинстве областей. На остальной территории - без осадков.

"Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 градуса, на юге Одесщины 8-11 градусов тепла, на остальной территории ночью и днем от 3 градусов тепла до 3 мороза", – сказано в сообщении.

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