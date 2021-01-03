Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Днем будет плюсовая температура.
В понедельник, 4 января в западных, северных и центральных областях прогнозируют туман, небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Такая же погода будет во вторник на западе и юге страны, в среду - в большинстве областей. На остальной территории - без осадков.
"Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 градуса, на юге Одесщины 8-11 градусов тепла, на остальной территории ночью и днем от 3 градусов тепла до 3 мороза", – сказано в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости о погоде:
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+5°... +3°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+6°... +4°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+4°... +1°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+6°... +4°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+9°... +3°
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:+2° / +6°
Влажность:90 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:07:29
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей