В Киеве завтра температура до +21°, без осадков

17:00, 10 сентября 2020
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Ночью температура воздуха опустится ниже 10 градусов

Погода в Киеве 11 сентября / фото УНИАН
Погода в Киеве 11 сентября / фото УНИАН

Завтра, 11 сентября, в Киеве ожидается небольшое похолодание.

Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, завтра в Киеве температура ночью опустится до +9°, а днем поднимется до +21°.

Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Скорость ветра с утра составит 2,9 м/с, а к вечеру снизится до 1,4 м/с.

Завтра по народному прогнозу Ивана Головосека. Согласно примете, если завтра журавли полетят на юг, то стоит ожидать ранней весны.

Погода в Украине и мире: последние новости

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Автор: Екатерина Лиманская

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