В Киеве завтра температура до +21°, без осадков
Ночью температура воздуха опустится ниже 10 градусов
Завтра, 11 сентября, в Киеве ожидается небольшое похолодание.
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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, завтра в Киеве температура ночью опустится до +9°, а днем поднимется до +21°.
Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Скорость ветра с утра составит 2,9 м/с, а к вечеру снизится до 1,4 м/с.
Завтра по народному прогнозу Ивана Головосека. Согласно примете, если завтра журавли полетят на юг, то стоит ожидать ранней весны.
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