Сегодня в Киеве будет пасмурно, температура до +13°
Осадки не ожидаются.
В пятницу, 30 октября в Киеве прогнозируется сухая погода, однако весь день будет пасмурно.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Погода на сегодня: в Украину придут дожди и похолодание до +11° (карта)
Согласно прогнозу, воздух в Киеве сегодня прогреется до +13°, ночью столбики термометров опустятся до отметки +4°.
Весь день в Киеве будет пасмурная погода, сплошная облачность с небольшими прояснениями.
Ветер северо-западный со скоростью до 3,4 м/с. Влажность воздуха до 89%.
Атмосферное давление пониженное - 747 мм рт.ст.
Народный прогноз
30 октября - День пророка Осии.
В этот день по скрипу возовых колес гадали об урожае.
Согласно приметам, если кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.
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Мин./макс. температура:+7° / +18°
Влажность:68 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
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