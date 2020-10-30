Сегодня в Киеве будет пасмурно, температура до +13°

08:30, 30 октября 2020
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Осадки не ожидаются.

Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН
Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

В пятницу, 30 октября в Киеве прогнозируется сухая погода, однако весь день будет пасмурно.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, воздух в Киеве сегодня прогреется до +13°, ночью столбики термометров опустятся до отметки +4°.

Весь день в Киеве будет пасмурная погода, сплошная облачность с небольшими прояснениями.

Ветер северо-западный со скоростью до 3,4 м/с. Влажность воздуха до 89%.

Атмосферное давление пониженное - 747 мм рт.ст. 

Народный прогноз

30 октября - День пророка Осии.

В этот день по скрипу возовых колес гадали об урожае.

Согласно приметам, если кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погода в КиевеНовости Киевапогода на сегодня
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