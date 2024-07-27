Во многих областях ожидается 30-градусная жара.

Сегодня, 27 июля, температура в Украине начнет повышаться. В большинстве областей воздух прогреется до +30° и выше, только на западе, в Винницкой и большинстве северных областей будет более комфортная температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет самая свежая погода, +25°...+27°. Только на Закарпатье температура поднимется до +29°. Будет небольшая облачность. Дожди вероятны только в Ривненской и Хмельницкой областях.

На севере Украины самая свежая погода ждет жителей Черниговщины, где термометры покажут +26°. На остальной территории ожидается от +28° до +30°. Небольшая облачность, дожди.

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Жителей востока Украины сегодня ждет сухая погода с небольшой облачностью и жарой в +29°...+30°.

В центральной части Украины воздух прогреется до +29°...+33°, будет небольшая облачность. Только в Винницкой области пройдут небольшие дожди, а термометры остановятся на отметке +27°.

На юге Украины сегодня будет жарко. Температура тут повысится до +30°...+33°, только в крыму будет чуть свежее, +28°. Без осадков.

Приметы погоды 27 июля

День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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