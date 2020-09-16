Погода на завтра: в Украине потеплеет, а в некоторых регионах пройдут дожди (карта)

16:30, 16 сентября 2020
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Температура воздуха составит +25°...+30°.

Погода на 17 сентября / фото УНИАН
Погода на 17 сентября / фото УНИАН

Завтра, 17 сентября, в Украине будет, преимущественно, теплая погода, а в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +30°.
  • В Чернигове ожидается дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +29°.
  • Во Львове в четверг без осадков, ночью +5°, днем +23°. 
  • В Луцке ночью +6°, днем +23°, облачно с прояснениями. 
  • В Ривном в четверг небольшой дождь, ночью +7°, днем +24°.
  • В Тернополе ождиается дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +26°.
  • В Хмельницком завтра ночью +9°, днем +28°, переменная облачность. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +26°. 
  • В Черновцах в четверг без осадков, ночью +12°, днем +28°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +10°...+29°.
  • В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +9°, днем +28°.
  • В Черкассах ночью +8°, днем +29°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью +10°, днем +29°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +11°...+28°.
  • В Одессе 17 сентября небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +30°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +15°, днем +29°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
  • В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +8°...+27°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +27°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Симферополе в четверг переменная облачность, +14°...+29°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +12°, днем +27°. 
Погода в Украине 17 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 17 сентября / фото УНИАН

В Украину идет резкое похолодание с заморозками и сильным ветром

По народному прогнозу, 17 сентября - Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". 

Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы.

Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.

Погода в Украине:

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Автор: Екатерина Лиманская

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