Погода на завтра: в Украине потеплеет, а в некоторых регионах пройдут дожди (карта)
Температура воздуха составит +25°...+30°.
Завтра, 17 сентября, в Украине будет, преимущественно, теплая погода, а в некоторых регионах ожидаются дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +30°.
- В Чернигове ожидается дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +29°.
- Во Львове в четверг без осадков, ночью +5°, днем +23°.
- В Луцке ночью +6°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Ривном в четверг небольшой дождь, ночью +7°, днем +24°.
- В Тернополе ождиается дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +26°.
- В Хмельницком завтра ночью +9°, днем +28°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +26°.
- В Черновцах в четверг без осадков, ночью +12°, днем +28°.
- В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +10°...+29°.
- В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +9°, днем +28°.
- В Черкассах ночью +8°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью +10°, днем +29°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +11°...+28°.
- В Одессе 17 сентября небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +30°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +15°, днем +29°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
- В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +8°...+27°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +27°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Симферополе в четверг переменная облачность, +14°...+29°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +12°, днем +27°.
В Украину идет резкое похолодание с заморозками и сильным ветром
По народному прогнозу, 17 сентября - Иконы Божией Матери "Неопалимая купина".
Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы.
Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.
Погода в Украине:
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Погода в Украине
- Винница+30°... +15°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+29°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кропивницкий+27°... +11°
- Луганск+25°... +8°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+29°... +15°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+29°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+31°... +12°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:83 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:52
Закат19:15
Видимость:16 км
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