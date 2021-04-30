Из-за непогоды сакуры зацвели несколько позже, чем ожидалось.

На Закарпатье начался период массового цветения сакур, которых в регионе насчитывают около 50 тысяч.

Читайте такжеТуристическое Закарпатье. Соус чили с ноготками, пицца с улитками и реконструированные замкиОб этом корреспонденту УНИАН сообщил президент Закарпатской туристической организации, эксперт по туризму Федор Шандор.

По его словам, из-за непогоды цветение сакур началось несколько позже, чем ожидалось.

«Мы прогнозировали, что цветение сакур начнется на Закарпатье ориентировочно с 20 апреля, но из-за похолодания и дождей деревья начали цвести несколько позже, поэтому только сейчас наблюдаем начало действительно массового цветения», - рассказал Шандор.

Он отметил, что первыми зацвели сакуры в Берегово - это самый теплый регион Закарпатья. В дальнейшем покрылись цветом деревья в Мукачево и Ужгороде, сейчас начинается цветение и в других районах.

По словам эксперта, сейчас едва ли не наибольшее количество деревьев японской вишни высажено в Ужгороде.

«По официальным подсчетам коммунальщиков города, высажено около 2 тысяч сакур, а по неофициальным, то есть, учитывая те деревья, которые есть в частных хозяйствах, их около 5 тысяч», - уточнил Шандор.

Он добавил, что в последние годы активно высаживают сакуры и в других городах и районах Закарпатья.

«Ориентируемся, что сейчас на территории области около 50 тысяч деревьев сакуры, и они стали настоящим символом Закарпатья», - заявил Шандор.

По информации эксперта по туризму, цвести сакуры в Ужгороде будут минимум до десятых чисел мая, в области несколько дольше, поэтому все желающие еще успеют ими полюбоваться.

«А вслед за сакурами туристов ждут не менее красивые зрелища - цветение нарциссовой долины, лавандовой горы и плантаций дамасской розы, последние две - самые большие в Западной Украине», - уточнил Шандор.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Петервари