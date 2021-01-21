Киевлян просят держаться подальше от домов: могут падать сосульки

Из-за перепадов температур на крышах домов массово образуются ледяные сосульки.

В Киеве могут падать сосульки / фото УНИАН

В Киеве из-за перепадов температур начали образовываться сосульки, которые представляют опасность для пешеходов.

Об этом в Facebook сообщает Киевская служба спасения.

По прогнозу Укргидрометцентра, 21 января ночью в столице ожидается 9-11° мороза, днем около 0°. Температура ночью 22 января 1-6° мороза, 23 января от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла.

"Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. А с повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек на прохожих", - говорится в сообщении.

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Как уберечься от сосулек: основные рекомендации

обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

не заходите за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия – обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

по возможности держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;

следует быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, кое-где с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Поэтому, проходя возле высоких деревьев, сперва необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;

владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины возле домов;

если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать что происходит, возможно это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

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