Из-за сильнейших морозов замерзло Балтийское море (фоторепортаж, видео)
Это событие произошло впервые за много лет.
Из-за сильных холодов Балтийское море у побережья польского курортного города Мендзыздрое замерзло впервые за много лет.
Об этом сообщает Euronews.
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Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда. Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину. Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой.
"Замечательно, чудесно, красиво. Мы приезжаем на море уже 25 лет, но еще ничего подобного не видели", - говорит местная жительница.
Сильнейшие снегопады в Греции
В эти выходные на Грецию обрушился холодный фронт "Медея", который принес с собой сильные снегопады.
На севере Греции температура за ночь упала до -15, а и большинство паромных рейсов пришлось отменить из-за сильного ветра.
Автомагистраль между Афинами и Салониками перекрыли на сутки из-за гололеда.
На Северных Спорадах произошло отключение электроэнергии, потому что падающие деревья порвали линии электропередач.
Пик холода будет во вторник, поэтому власти призвали граждан ограничить передвижение на это время.
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