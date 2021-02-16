Из-за сильнейших морозов замерзло Балтийское море (фоторепортаж, видео)

Это событие произошло впервые за много лет.

Из-за сильных холодов Балтийское море у побережья польского курортного города Мендзыздрое замерзло впервые за много лет.

Об этом сообщает Euronews.

Читайте также Морозы накрыли юг США: температура упала до -18°, закрыты несколько аэропортов (видео, фоторепортаж)

Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда. Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину. Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой.

"Замечательно, чудесно, красиво. Мы приезжаем на море уже 25 лет, но еще ничего подобного не видели", - говорит местная жительница.

Сильнейшие снегопады в Греции

В эти выходные на Грецию обрушился холодный фронт "Медея", который принес с собой сильные снегопады.

На севере Греции температура за ночь упала до -15, а и большинство паромных рейсов пришлось отменить из-за сильного ветра.

Автомагистраль между Афинами и Салониками перекрыли на сутки из-за гололеда.

На Северных Спорадах произошло отключение электроэнергии, потому что падающие деревья порвали линии электропередач.

Пик холода будет во вторник, поэтому власти призвали граждан ограничить передвижение на это время.