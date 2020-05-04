Карпаты засыпало снегом (фото)

На горе Поп Иван Черногорский бушует метель.

На горе Поп Иван бушует метель / Чорногірській горный поисково-спасательный пост

С утра 4 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег, видимость ограничена до 40 м.

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Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°. Падает мелкий снег. Метель", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 мая, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.