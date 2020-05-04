Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине

09:46, 4 мая 2020
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Грозы ожидаются по всей Украине.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В понедельник, 4 мая, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 мая в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Украине пройдут дожди, температура днем поднимется до +23°.

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Теги: #погода#Град#Гроза#штормовое предупреждение
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