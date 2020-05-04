Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Грозы ожидаются по всей Украине.
В понедельник, 4 мая, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"4 мая в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 4 мая, в Украине пройдут дожди, температура днем поднимется до +23°.
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