В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18

08:30, 4 мая 2020
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В столице сегодня будет тепло.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:17.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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