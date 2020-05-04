В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +23° (карта)

08:00, 4 мая 2020
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре пройдут дожди, температура до +21°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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