В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +23° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +9°
- Днепр+25°... +10°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+15°... +11°
- Запорожье+24°... +12°
- Ивано-Франковск+14°... +7°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+25°... +10°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+18°... +7°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+17°... +9°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+17 °
Влажность:54 %
Давление:747 мм
Ветер: 8.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:07
Закат20:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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