Град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
В Киеве в ближайший час синоптики прогнозируют град и шквалы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май
«В ближайший час с удержанием до конца дня 3 мая в столице град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала, что погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет. Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+20°... +10°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+26°... +10°
- Луганск+20°... +11°
- Луцк+18°... +8°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+22°... +7°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+22°... +13°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:78 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:37 %
Восход:06:08
Закат20:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей