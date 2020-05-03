Град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

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В Киеве в ближайший час синоптики прогнозируют град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«В ближайший час с удержанием до конца дня 3 мая в столице град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала, что погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет. Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.