Завтра в Украине грозы и дожди, на Западе похолодает (карта)
В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +19...+21 градус.
Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет преимущественно теплой, но с дождями и возможными грозами. В западных регионах ожидается прохладная погода. Теплее всего будет на Харьковщине, Запорожье и Херсонщине. Столбики термометра здесь поднимутся до +21...+24 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время прохладнее всего будет на Закарпатье и Волыни. Здесь синоптики прогнозируют всего +15...+17 градусов.
"Воскресенье и понедельник побудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание", – предупреждает на своей странице в Фейсбук украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +19...+21 градус.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +15...+17
Николаев – +20...+22
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+23
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Сумы – +21...+23
Полтава – +23...+25
Днепр – +22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +21...+23
Киев – +19...+21
Отметим, 4 мая по всей стране ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Осадков не будет только в большинстве западных областей. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/сек. Температура в западных областях установится на уровне 12-17 градусов тепла, на остальной территории – 18-23 градусов тепла.
- Винница+17°... +9°
- Днепр+25°... +8°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+17°... +9°
- Запорожье+26°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+25°... +8°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+23°... +9°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+25°... +11°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+21°... +9°