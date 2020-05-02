Завтра в Украине грозы и дожди, на Западе похолодает (карта)

16:34, 2 мая 2020
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В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +19...+21 градус.

Прогноз погоды на 3 мая в Украине / фото УНИАН
Прогноз погоды на 3 мая в Украине / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет преимущественно теплой, но с дождями и возможными грозами. В западных регионах ожидается прохладная погода. Теплее всего будет на Харьковщине, Запорожье и Херсонщине. Столбики термометра здесь поднимутся до +21...+24 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время прохладнее всего будет на Закарпатье и Волыни. Здесь синоптики прогнозируют всего +15...+17 градусов.

"Воскресенье и понедельник побудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание", – предупреждает на своей странице в Фейсбук украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +19...+21 градус.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +15...+17

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+23

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +21...+23

Киев – +19...+21

Погода 3 мая в городах Украины от Укргидрометцентра
Погода 3 мая в городах Украины от Укргидрометцентра

Отметим, 4 мая по всей стране ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Осадков не будет только в большинстве западных областей. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/сек. Температура в западных областях установится на уровне 12-17 градусов тепла, на остальной территории – 18-23 градусов тепла.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине#прогноз погоды в Украине
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