Завтра в некоторых областях Украины ожидаются кратковременные дожди (карта)
ГСЧС предупреждает о пожарной опасности.
В субботу, 2 мая, в отдельных областях Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.
Об этом Украинский гидрометеорологический центр сообщает в Facebook.
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Завтра ночью в западных, днем в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла, в восточных и Днепропетровской областях до 27°, в западных областях 15-20° тепла.
В то же время, в Киевской области ближайшей ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. В Киеве ночью около 10° тепла, днем 20-22°.
Кроме того ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в некоторых областях Украины.
«1 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ривненской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
- Винница+20°... +11°
- Днепр+25°... +8°
- Донецк+24°... +7°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+25°... +8°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+25°... +8°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+22°... +8°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+23°... +7°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+23°... +9°
- Херсон+25°... +6°
- Хмельницкий+19°... +8°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+22°... +9°