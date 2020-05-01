Завтра в некоторых областях Украины ожидаются кратковременные дожди (карта)

16:52, 1 мая 2020
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ГСЧС предупреждает о пожарной опасности.

Завтра днем 19-24° тепла / фото ua.depositphotos.com
Завтра днем 19-24° тепла / фото ua.depositphotos.com

В субботу, 2 мая, в отдельных областях Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом Украинский гидрометеорологический центр сообщает в Facebook.

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Завтра ночью в западных, днем в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла, в восточных и Днепропетровской областях до 27°, в западных областях 15-20° тепла.

В то же время, в Киевской области ближайшей ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. В Киеве ночью около 10° тепла, днем 20-22°.

Кроме того ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в некоторых областях Украины.

«1 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ривненской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 2 мая / фото facebook.com/ukrgmc.official
Прогноз погоды на 2 мая / фото facebook.com/ukrgmc.official

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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