В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.
Жителей Киева предупредили о грозе и сильном ветре
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 1,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:17.
Как сообщал УНИАН, 1 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+23°... +9°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+22°... +9°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+21°... +7°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+22°... +7°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+20 °
Влажность:92 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:96 %
Восход:06:11
Закат20:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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