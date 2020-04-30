В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18

17:00, 30 апреля 2020
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В столице завтра похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

Жителей Киева предупредили о грозе и сильном ветре

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 1,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:17.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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Теги: #Киев#погода
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