В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18

В столице завтра похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 1,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:17.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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