Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +25 (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +23°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +22°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +20°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+20°... +10°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+23°... +9°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+22°... +9°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+21°... +7°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+22°... +7°
- Черновцы+20°... +10°