Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +25 (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет тепло.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +23°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +20°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

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