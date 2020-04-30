В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года

13:03, 30 апреля 2020
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За ночь сугробы подросли на 5-10 см.

В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года / twitter.com/SkiAfriski
В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года / twitter.com/SkiAfriski

В районе горнолыжного курорта Afriski в Лесото продолжаются сильные снегопады. 

За ночь сугробы подросли еще на 5-10 см, передает Stormnews

На страницах курорта в соцсетях отмечается, что за апрель снега здесь выпало больше, чем за последние два года. Там надеятся, что зимний сезон, который начнется 1 июня, тоже будет снежным.

Напомним, на горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег

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Теги: #снег#погода
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