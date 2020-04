В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года

За ночь сугробы подросли на 5-10 см.

За ночь сугробы подросли еще на 5-10 см, передает Stormnews.

На страницах курорта в соцсетях отмечается, что за апрель снега здесь выпало больше, чем за последние два года. Там надеятся, что зимний сезон, который начнется 1 июня, тоже будет снежным.

Take a drive with us through the snowy scenes of Lesotho ❄️



? Afriski Mountain Resort, Lesotho

