За ночь сугробы подросли на 5-10 см.

В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года / twitter.com/SkiAfriski

В районе горнолыжного курорта Afriski в Лесото продолжаются сильные снегопады.

За ночь сугробы подросли еще на 5-10 см, передает Stormnews.

На страницах курорта в соцсетях отмечается, что за апрель снега здесь выпало больше, чем за последние два года. Там надеятся, что зимний сезон, который начнется 1 июня, тоже будет снежным.

Напомним, на горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег.