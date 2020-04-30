В Лесото в апреле выпало больше снега, чем за последние два года
За ночь сугробы подросли на 5-10 см.
В районе горнолыжного курорта Afriski в Лесото продолжаются сильные снегопады.
За ночь сугробы подросли еще на 5-10 см, передает Stormnews.
На страницах курорта в соцсетях отмечается, что за апрель снега здесь выпало больше, чем за последние два года. Там надеятся, что зимний сезон, который начнется 1 июня, тоже будет снежным.
Take a drive with us through the snowy scenes of Lesotho ❄️— AFRISKI (@SkiAfriski) April 29, 2020
? Afriski Mountain Resort, Lesotho
? Martin Schultz@SAWeatherServic@SnowReportSA@SnowForecast@_ArriveAlive@GetawayMagazine@N3Gateway@GoneSkiingSA@visitlesothopic.twitter.com/GRPhJBP73V
Напомним, на горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег.
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