Жителей Киева предупредили о грозе и сильном ветре
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.
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