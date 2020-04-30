Жителей Киева предупредили о грозе и сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН

В четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.