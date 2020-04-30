Дожди с грозами и тепло до +26 градусов: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

По всей стране ожидается теплая погода.

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди / Фото daynews.com.ua

В ближайшие дни по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1 мая на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами. Температура днем от +17 до +25 градусов.

В субботу, 2 мая, в центральных и северных областях ожидаются осадки. Температура от +18 до +24 градуса.

В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +16 до +26 градусов.

Напомним, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.