Дожди с грозами и тепло до +26 градусов: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
По всей стране ожидается теплая погода.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1 мая на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами. Температура днем от +17 до +25 градусов.
В субботу, 2 мая, в центральных и северных областях ожидаются осадки. Температура от +18 до +24 градуса.
В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +16 до +26 градусов.
Напомним, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +9°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+23°... +4°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+22°... +6°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+23°... +8°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+22°... +8°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+22°... +8°
- Черкассы+24°... +9°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+18 °
Влажность:94 %
Давление:749 мм
Ветер: 8.4 м/с
Вероятность осадков:96 %
Восход:06:11
Закат20:02
Видимость:16 км
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