Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Украине

09:44, 30 апреля 2020
53
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и штормовой ветер.

Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#дождь
Читайте также
Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля
Гороскоп на май: что ждет Овнов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки в последний месяц весны Гороскоп на май: что ждет Овнов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки в последний месяц весны
Alyosha и Тарас Тополя подтвердили, что в третий раз станут родителями (фото) Alyosha и Тарас Тополя подтвердили, что в третий раз станут родителями (фото)
Правду не скрыть. 10 неопровержимых доказательств того, что коронавирус был разработан в украинских лабораториях под началом ЦРУ Правду не скрыть. 10 неопровержимых доказательств того, что коронавирус был разработан в украинских лабораториях под началом ЦРУ
28 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 28 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
26 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 26 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Регина Тодоренко угодила в скандал, заговорив о домашнем насилии (видео) Регина Тодоренко угодила в скандал, заговорив о домашнем насилии (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
95 %
750 мм
8.1 м/с
96 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять