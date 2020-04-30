Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Украине

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидаются грозы и штормовой ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.