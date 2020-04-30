В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:15.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +9°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+23°... +4°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+22°... +7°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+23°... +8°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+22°... +8°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+22°... +8°
- Черкассы+24°... +9°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+19 °
Влажность:95 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков:96 %
Восход:06:11
Закат20:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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