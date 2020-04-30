В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

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