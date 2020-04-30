Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.
На западе пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
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- Винница+23°... +9°
- Днепр+22°... +8°
- Донецк+23°... +5°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+22°... +7°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+23°... +8°
- Луганск+24°... +4°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+15°... +2°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+19°... +4°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+22°... +7°
- Черкассы+24°... +9°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+20°... +8°