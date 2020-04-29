В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

17:00, 29 апреля 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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