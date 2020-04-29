В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:15.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +5°
- Донецк+21°... +2°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +5°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +6°
- Луганск+21°... +3°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+24°... +9°
- Черновцы+23°... +7°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:74 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:13
Закат20:01
Видимость:13 км
Фаза луны:
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