Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°
По всей стране завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
Дожди, грозы и жара: стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.
На западе пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +5°
- Донецк+21°... +2°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +5°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +6°
- Луганск+21°... +3°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+24°... +9°
- Черновцы+23°... +7°