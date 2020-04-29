Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°

16:30, 29 апреля 2020
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По всей стране завтра будет тепло.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Дожди, грозы и жара: стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.

На западе пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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