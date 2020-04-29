Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май

К 8-10 мая температура поднимется до 27-30 градусов тепла.

Погода в мае в Украине будет жаркой / УНИАН

Погода в мае 2020 года в Украине будет жаркой и засушливой.

Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Читайте также Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день апреля

"Май ожидается жарким и засушливым, в середине месяца две недели без осадков. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", - сообщил он.

По прогнозу Горбаня, после 20 мая температура спадет до 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона.

Напомним, в четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.