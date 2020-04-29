Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май
К 8-10 мая температура поднимется до 27-30 градусов тепла.
Погода в мае 2020 года в Украине будет жаркой и засушливой.
Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
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"Май ожидается жарким и засушливым, в середине месяца две недели без осадков. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", - сообщил он.
По прогнозу Горбаня, после 20 мая температура спадет до 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона.
Напомним, в четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +5°
- Донецк+21°... +2°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +5°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +6°
- Луганск+21°... +3°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+23°... +8°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+24°... +9°
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