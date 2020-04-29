В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре

В Карпатах ожидается штормовой ветер.

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В четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 апреля в западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, ночью на Закарпатье значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидаются дожди, местами температура воздуха достигнет +25 градусов.