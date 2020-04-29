Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день апреля

13:03, 29 апреля 2020
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Местами температура воздуха достигнет +25 градусов.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

В четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидаются дожди, местами температура воздуха достигнет +25 градусов.

В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до +20...+25 градусов, холодом на южном побережье, местами +12...+14 градусов, похолоданием в западных областях, завтра там +16...+19 градусов", - пишет она.

В Киеве завтра ожидаются периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет +20...+24 градусов.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь
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