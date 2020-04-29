Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день апреля
Местами температура воздуха достигнет +25 градусов.
В четверг, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидаются дожди, местами температура воздуха достигнет +25 градусов.
В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до +20...+25 градусов, холодом на южном побережье, местами +12...+14 градусов, похолоданием в западных областях, завтра там +16...+19 градусов", - пишет она.
В Киеве завтра ожидаются периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет +20...+24 градусов.
Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +5°
- Донецк+21°... +2°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +5°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +6°
- Луганск+21°... +3°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+18°... +8°
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