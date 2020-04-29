В Сомали 10 человек погибли в результате наводнения

Проливные дожди шли в течение суток.

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По меньшей мере десять человек погибли в результате наводнения, произошедшего в городе Кардо на севере Сомали.

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Проливные дожди, продолжавшиеся 24 часа, привели к жертвам и нанесли ущерб населению, передает Xinhua со ссылкой на мэра города Саида Османа.

"После того, как наводнения вызвали в городе хаос, по меньшей мере десять человек погибли, еще 20 пострадали и сейчас проходят лечение в городской больнице", - сообщил мэр.

По словам местных жителей, в городе прошли крайне сильные ливни.

"Прошлой ночью было ужасно: наводнение уничтожило многие дома, а припаркованные машины были смыты водой", - рассказала местная жительница Хинда Абшир.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.