Дожди, грозы и жара: стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

10:55, 29 апреля 2020
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Местами температура поднимется до +27 градусов.

В ближайшие дни в Украине пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
В ближайшие дни в Украине пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 30 апреля на западе и севере Украины пройдут дожди, в Киевской и Житомирской областях с грозами. Температура днем от +16 до +24 градусов.

В пятницу, 1 мая, на севере и западе сохранятся дожди. Температура от +17 до +25 градусов. 

В субботу осадки пройдут практически по всей Украине. Днем по стране ожидается от +19 до +27 градусов.

Напомним, погода летом 2020 года в Украине не будет жаркой, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.

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Теги: #погода#дождь
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