Дожди, грозы и жара: стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Местами температура поднимется до +27 градусов.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, во многих регионах пройдут дожди.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 30 апреля на западе и севере Украины пройдут дожди, в Киевской и Житомирской областях с грозами. Температура днем от +16 до +24 градусов.
В пятницу, 1 мая, на севере и западе сохранятся дожди. Температура от +17 до +25 градусов.
В субботу осадки пройдут практически по всей Украине. Днем по стране ожидается от +19 до +27 градусов.
Напомним, погода летом 2020 года в Украине не будет жаркой, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+22°... +3°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +7°
- Луганск+21°... +3°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+21°... +8°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+21°... +8°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+23°... +8°
- Чернигов+24°... +8°
- Черновцы+24°... +8°
Виргиния, США
+7°
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Ощущается как:+7 °
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