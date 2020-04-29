В Африке выпал снег (видео)

09:45, 29 апреля 2020
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Снегопад прошел в Лесото.

В Африке выпал снег / twitter.com/SkiAfriski
В Африке выпал снег / twitter.com/SkiAfriski

На горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег. 

Также снег ожидается в горах южноафриканских провинций, передает Stormnews

Фотографиями и видео наступившей зимы курорт поделился на своих страницах в соцсетях. 

Напомним, в Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег.

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Теги: #снег#погода
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