В Африке выпал снег (видео)

Снегопад прошел в Лесото.

В Африке выпал снег / twitter.com/SkiAfriski

На горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег.

Также снег ожидается в горах южноафриканских провинций, передает Stormnews.

Фотографиями и видео наступившей зимы курорт поделился на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег.