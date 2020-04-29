В Африке выпал снег (видео)
Снегопад прошел в Лесото.
На горнолыжном курорте Afriski в Лесото на высоте более 3 км над уровнем моря выпал снег.
Также снег ожидается в горах южноафриканских провинций, передает Stormnews.
Фотографиями и видео наступившей зимы курорт поделился на своих страницах в соцсетях.
SNOW news: Martin Schultz is sending us updates from Afriski and the Maluti Mountains is Lesotho.....Brrrrrr #LoveLesotho@SnowReportSA@GoodThingsGuy@N3Gateway@ewnupdates@SABCNews@eNCApic.twitter.com/TTHqEDnuBu— AFRISKI (@SkiAfriski) April 28, 2020
Напомним, в Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег.
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