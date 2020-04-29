В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +23°

08:30, 29 апреля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +23°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:37, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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