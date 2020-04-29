В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На западе температура до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +25°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +9°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+22°... +3°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+23°... +10°
- Кировоград+21°... +7°
- Луганск+21°... +4°
- Луцк+25°... +8°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+21°... +8°
- Ровно+24°... +8°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+21°... +8°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+23°... +7°
- Чернигов+24°... +8°
- Черновцы+24°... +8°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:13
Закат20:01
Видимость:12 км
Фаза луны:
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