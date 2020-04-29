В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 29 апреля 2020
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На западе температура до +25°.

В Украине сегодня без осадков Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +25°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +24°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

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Теги: #погода
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