В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +23°.
Закарпатье всколыхнуло землетрясение
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:37, а зайдет в 20:14.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+17°... +3°
- Житомир+20°... +6°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+22°... +5°
- Киев+19°... +7°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+21°... +6°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+22°... +7°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+20°... +5°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+21°... +5°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+19°... +9°
- Черновцы+20°... +7°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:81 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:06:14
Закат20:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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