В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°

17:00, 28 апреля 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +23°.

Закарпатье всколыхнуло землетрясение

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:37, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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