Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май

16:09, 28 апреля 2020
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Средняя температура мая будет в пределах 15-18° тепла.

Май в Украине будет теплее нормы / УНИАН
Май в Украине будет теплее нормы / УНИАН

Погода в мае в Украине будет теплее нормы.

Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +21° (карта)

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 15-18° тепла (в горах 11-13° тепла), что на 1,0-1,5° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в мае выпадет 34-77 мм осадков, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, погода летом 2020 года в Украине не будет жаркой, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.

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Теги: #погода
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